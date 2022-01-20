Суд арестовал активы «Русагро» почти на 22 миллиарда рублей

Суд арестовал активы агрохолдинга "Русагро". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Активы почти на 22 миллиарда рублей группы компаний «Русагро» арестованы. Такое определение вынес арбитражный суд Саратовской, сообщает ТАСС. Также арест наложен на имущество владельцев этой группы компаний Максима Басова и Вадима Мошковича. Уточняетя, что речь идет как о недвижимости, так и о движимом имуществе. Решение принято судом в рамках дела о банкротстве ООО «Волжский терминал».

В определении суда от 18 января названа сумма в 21 880 081 410,7 рублей. На эту сумму решено наложить арест на денежные средства и иное имущество Басова и Мошковича. Также в определении говорится о необходимости «принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО "ГК «Русагро» в размере 21 880 081 410,7 рублей».

Ранее на kp.ru рассказывалось о сахарном «деле на миллиард», в котором также фигурировал агрохолдинг «Русагро». Подробности читайте здесь.