В Госдуме предложили сделать в больницах wi-fi бесплатным для пациентов

Депутат Госдумы предложил сделать wi-fi бесплатным для пациентов стационаров. Фото: REUTERS

Сделать Wi-Fi бесплатным для всех пациентов больниц предложил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он отправил письмо с соответствующим предложением на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Матвейчев отмечает, что многие пациенты стационаров по разным причинам лишены доступа к интернету на период лечения. В то же время постоянный доступ в интернет и возможность пользоваться приложениями госуслуг, интернет-банкингом, мессенджерами и другими функциями сети в современном обществе стали обыденной необходимостью.

Матвейчев отметил, что в условиях пандемии мобильная связь и интернет становятся единственными средствами общения пациентов больниц с родственниками, а в определенных случаях это оборачивается значительными расходами на услуги роуминга, если родственники госпитализированных находятся за границей.

«В связи с этим прошу вас, с учётом возможностей федерального бюджета, оценить целесообразность предоставления пациентам, которые находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Российской Федерации, доступа в сеть интернет с использованием технологии Wi-Fi на безвозмездной основе», — приводит выдержку из текста обращения депутата RT.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что при омикрон-штамме коронавируса заразность людей, которые способны заражать от 100 до тысячи человек, вероятно, станет в несколько раз выше, чем при дельта-варианте. Подробности читайте здесь на kp.ru.