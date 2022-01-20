В России выявлено 38 850 новых случаев заражения коронавирусом 20 января 2022

38 850 случаев заражения коронавирусом за сутки - это максимальное значение с 13 ноября 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили обновленные данные по заболеваемости на 20 января 2022 года. Отмечается, что за сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло на 38 850. Это максимальное значение с 13 ноября 2021 года.

На данный момент всего с начала пандемии в России коронавирус был выявлен у 10,9 миллиона человек. Об этом сообщается на сайте оперштаба.

"В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 13 ноября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,36%", - также отмечают специалисты.

Отмечается, что за сутки от коронавируса вылечились 24 478 человек. Однако доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 91% от общего числа заразившихся.

Как ранее писал сайт kp.ru, национальный исследовательский центр международного здравоохранения в Японии установил связь между курением и тяжелым течением коронавируса.