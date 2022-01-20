Мишустин поручил обеспечить больных коронавирусом качественной медпомощью

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить качественную медицинскую помощь больным коронавирусом на фоне распространения омикрон-штамма в стране. Как отметил глава правительства, в больницах в этот период должно быть достаточно мест и специалистов для лечения пациентов.

"Самое важное сейчас - это количество коек, которые готовы принять больных, количество врачей и правильно оказанная медицинская помощь", - заявил Мишустин в четверг, 20 января, в ходе посещения областной детской клинической больницы №1 в Воронеже.

Глава правительства отметил, что в связи с распространением в России "омикрона", который более заразен, но менее опасен, важно подготовить в первую очередь первичное звено здравоохранения.

"Сейчас непростое время. Надо поддерживать наших медиков, которые каждый день борются за здоровье наших людей, наших детей. Ну и будем надеяться на окончание пандемии", - приводит слова премьера РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, рекорд заражений коронавирусной инфекцией за сутки зафиксирован в Москве. По данным оперативного штаба по борьбе с ковидом, опубликованным в четверг 20 января, коронавирусом в российской столице заразились 11 557 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 нашли у 2 124 927 протестированных в Москве.