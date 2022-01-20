Рекорд новых случаев коронавируса выявлен в Москве с начала пандемии

В Москве зафиксировали суточный рекорд заражения ковидом с начала пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рекорд заражений коронавирусной инфекцией за сутки зафиксирован в Москве. По данным оперативного штаба по борьбе с ковидом, опубликованным в четверг 20 января, коронавирусом в российской столице заразились 11 557 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 нашли у 2 124 927 протестированных в Москве.

Ранее сообщалось, что за сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло на 38 850. Это максимальное значение с 13 ноября 2021 года.

Вирусолог Чепурнов рассказал, что при омикрон-штамме коронавируса заразность так называемых суперраспространителей - людей, которые способны заражать от 100 до тысячи человек, вероятно, станет в несколько раз выше, чем при дельта-варианте.

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