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Политика20 января 2022 12:02

Президент Ирана Раиси: "Мы не занимаемся созданием ядерного оружия"

По словам иранского лидера, это не предусмотрено оборонной стратегией государства
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Создание ядерного оружия не предусмотрено оборонной стратегией Ирана, утверждает Раиси

Создание ядерного оружия не предусмотрено оборонной стратегией Ирана, утверждает Раиси

Фото: REUTERS

Иран не занимается созданием ядерного оружия, заявил президент государства Ибрахим Раиси в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы России.

"Политика Исламской Республики Иран в соответствии с указанием верховного лидера заключается в том, что мы не занимаемся созданием ядерного оружия, это не находится в нашей оборонной стратегии", - подчеркнул Раиси.

Он подчеркнул, что желает достичь договоренности по ядерной сделке, если Запад снимет антииранские санкции.

Как ранее писал сайт kp.ru, в переговорах по иранской ядерной сделке есть реальный прогресс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 14 января, на пресс-конференции, приуроченной итогам года.

Напомним, Ибрахим Раиси прибыл с визитом в Москву. Он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также выступил перед депутатами Госдумы. Президента Ирана российские депутаты встретили овациями.