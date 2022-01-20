Президент Ирана Раиси: "Мы не занимаемся созданием ядерного оружия"

Создание ядерного оружия не предусмотрено оборонной стратегией Ирана, утверждает Раиси Фото: REUTERS

Иран не занимается созданием ядерного оружия, заявил президент государства Ибрахим Раиси в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы России.

"Политика Исламской Республики Иран в соответствии с указанием верховного лидера заключается в том, что мы не занимаемся созданием ядерного оружия, это не находится в нашей оборонной стратегии", - подчеркнул Раиси.

Он подчеркнул, что желает достичь договоренности по ядерной сделке, если Запад снимет антииранские санкции.

Как ранее писал сайт kp.ru, в переговорах по иранской ядерной сделке есть реальный прогресс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 14 января, на пресс-конференции, приуроченной итогам года.

Напомним, Ибрахим Раиси прибыл с визитом в Москву. Он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также выступил перед депутатами Госдумы. Президента Ирана российские депутаты встретили овациями.