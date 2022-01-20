Лукашенко пошутил, что обижен на Путина, который не приглашает его в Туву

Лукашенко пошутил, что обижен на Путина, который не берет его с собой в Туву. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко пошутил, что обижен на российского президента Владимира Путина за то, что тот не приглашает его отдохнуть в Республике Тыва. Президент Белоруссии сказал об этом в четверг 20 января во время встречи с руководителем этого российского региона Владиславом Ховалыгом. Лукашенко сказал, что часто упрекает президента РФ, что тот не берет его с собой во время визитов в Туву, сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Я часто его упрекаю: «Ну что ты, махнул туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой?», а он отвечает, что я мог бы уже сам слетать», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко сказал, что считает Республику Тыва «сказкой» и видел пейзажи тувинской природы лишь на картинках, но мечтает туда попасть и увидеть все собственными глазами.

Ранее президент Белоруссии рассказал, что переболел омикрон-вариантом коронавирусной инфекции и отметил, что перенес COVID-19 второй раз с начала пандемии.