Центробанк предложил полностью запретить оборот криптовалюты в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России предлагает полностью запретить выпуска, майнинг и оборот криптовалют на территории страны.

Как следует из доклада на сайте Центробанка, регулятор предлагает внести изменения в законодательство и ввести запрет на организацию выпуска и выпуск, организацию обращения криптовалюты, на вложения финансовых организаций в криптовалюты, на использование российских финансовых посредников для осуществления операций с криптовалютами и на майнинг криптовалют.

Центробанк считает, что распространение криптовалют создают угрозу для граждан, для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности. По мнению регулятора, в этой связи необходимы дополнительные меры, поскольку «статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков».

Вместе с тем ЦБ не предлагает запрещать владение криптовалютами в российской юрисдикции, однако не исключено, что за их использование при платежах для россиян и российских компаний могут ввести штрафы.

Как писал сайт kp.ru, ранее Банк России выступил против того, чтобы финансовая инфраструктура РФ использовалась для сделок с криптовалютами.