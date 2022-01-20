Мурашко сообщил об увеличении числа повторных случаев заражения ковидом из-за «омикрона»

Мурашко рассказал об опасности повторного заражения ковидом в условиях распространения "омикрона". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за того, что в Россию пришел омикрон-штамм коронавирусной инфекции, значительно выросло количество повторных случаев заражения COVID-19. Об этом заявил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко в четверг 20 января во время рабочей поездки в Воронеж.

По словам Мурашко, переболевшие повторно заражаются от пяти до десяти раз чаще.

«Среди переболевших увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма. По разным исследованиям, сегодня мы видим [рост] от 5 до 10 раз», - цитирует Мурашко ТАСС.

Глава Минздрава рассказал, что «омикрону» необходимо три-четыре недели, чтобы стать доминирующим. Очаги «омикрона» формируются в крупных мегаполисах, такая же особенность отмечалась и с предыдущими штаммами коронавируса, отметил Мурашко.

Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала, как облегчить течение болезни при заражении «омикроном» при помощи безрецептурных лекарств из домашней аптечки.