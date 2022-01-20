Президент Ирана Раиси предсказал распад НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политика Североатлантического альянса в итоге приведет к распаду НАТО, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, выступая в Государственной думе.

Как отметил политик, «НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и угрожает независимым государствам, распространяя западную модель». Такое поведение грозит альянсу распадом, считает Раиси.

В ходе выступления он также поднял тему иранской ядерной программы. Политик заявил, что Международное агентство по атомной энергии подтвердило отсутствие нарушений Тегераном. По словам Раиси, создание ядерного оружия не является частью оборонной стратегии исламской республики.

Как писал сайт kp.ru, выступая в Госдуме, президент Ирана назвал главные угрозы современности. По его словам, это терроризм, деградация семейных ценностей и употребление наркотиков.