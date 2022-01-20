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Общество20 января 2022 14:16

Мишустин назвал "омикрон-штамм" более заразным, но менее летальным

Глава правительства посетил областную детскую клиническую больницу в Воронеже
Наталья СМИРНОВА
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Премьер-министр России Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал новый штамм коронавируса "омикрон" менее летальным, но более заразным. В связи с этим глава правительства призвал вакцинироваться и соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

Свое мнение Мишустин высказал в четверг, 20 января, в ходе посещения областной детской клинической больницы №1 в Воронеже.

"В первую очередь нас беспокоит наличие достаточного количества коек и возможности оказать в первичном звене медицинскую услугу в случае, если человек заболел. Это самое важное, поскольку он более контагиозный — новый штамм "омикрон" — но менее летальный с точки зрения специалистов", — рассказал Мишустин.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить качественную медицинскую помощь больным коронавирусом на фоне распространения омикрон-штамма в стране. Как отметил глава правительства, в больницах в этот период должно быть достаточно мест и специалистов для лечения пациентов.