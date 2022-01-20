Памфилова заявила, что ей "глубоко наплевать" на возможные санкции США против нее

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова прокомментировала возможное введение против нее санкций США. Она подчеркнула, что ей "глубоко наплевать" на ограничительные меры, которые могут быть введены.

Памфилова затронула эту тему в связи с предложением конгрессменов США ввести санкции против российских чиновников. Среди тех, кто может попасть под ограничительные меры, газета Washington Post называла пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина. Оказалась в списке лиц, которых могут подвести под американские санкции, и Элла Памфилова.

Глава ЦИК сообщила РИА Новости, что смотрит на "санкционную истерию" с иронией. И возможность попасть под санкции ее не волнует.

"Могу лишь добавить, что мне на их санкции в отношении меня глубоко наплевать", - сказала Памфилова.

Как ранее писал сайт kp.ru, республиканец Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций. Об этом сообщается в четверг, 20 января, на сайте конгресса США.