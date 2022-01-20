США ввели санкции против России за «дестабилизацию на Украине»

США ввели новые санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении четырех граждан России, которые, как утверждает ведомство, участвовали «в контролируемой российским правительством деятельности по оказанию влияния с целью дестабилизации на Украине».

«Санкции направлены на выявление, подрыв и разоблачение продолжающихся усилий России по дестабилизации обстановки на Украине. Эта акция является отдельной и отличной от широкого спектра высокоэффективных мер, которые Соединенные Штаты, их союзники и партнеры готовы применить, чтобы нанести значительный ущерб российской экономике и финансовой системе в случае дальнейшего вторжения в Украину», – заявляется на сайте американского Минфина.

Как утверждается в сообщении, включенные в список санкций граждане действовали по указанию Федеральной службы безопасности России, чтобы оказать влияние против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров. Российские спецслужбы хотели создать нестабильную обстановку «в преддверии потенциального вторжения» России, сказано в заявлении ведомства.

Минфин США также сообщил, что ФСБ также завербовала украинских чиновников, занимавших ключевые посты, получив с их помощью доступ к секретной информации, угрожающей независимости Украины. Российские спецслужбы хотели создать нестабильную обстановку «в преддверии потенциального вторжения» России, сказано в сообщении. Среди завербованных ФСБ лиц указываются бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, а также чиновники Владимир Олейник, Тарас Козак и Олег Волошин.

Как писал сайт kp.ru, нанкануне президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидают санкции, которых ранее наша страна «никогда не видела». По его словам, если Москва «совершит этот шаг», будут введены такие жесткие ограничения, что это станет для России «катастрофой».