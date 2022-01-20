Блинкен увидел в «Северном потоке – 2» рычаг давления Запада на Россию Фото: REUTERS

Запад может использовать газопровод «Северный поток – 2» в качестве рычага давления на Россию, пока по нему не запущены потоки газа, считает госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Следует отметить, что газ пока не поступает по «Северному потоку – 2». Это означает, что трубопровод является рычагом воздействия для Германии, США и наших союзников, а не для России», – заявил глава Госдепартамента США на пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

Как отметил Блинкен, Россия учитывает эту возможность при планировании дальнейших действий, особенно на фоне заявлений Запада о серьезных санкциях в случае «вторжения» на Украину.

Напомним, в конце прошлого года госсекретарь США признал, что «Северный поток – 2» является рычагом давления на Россию. По его мнению, в случае запуска трубопровода Россия может возобновить «агрессию» против Украины. При этом Блинкен считает запуск проекта маловероятным.