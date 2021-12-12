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В мире12 декабря 2021 17:30

Блинкен признал «Северный поток — 2» рычагом давления на Россию

В случае запуска трубопровода Россия может возобновить «агрессию» против Украины, считает госссекретарь США
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен признал, что «Северный поток — 2» является рычагом давления на Россию.

По его мнению, в случае запуска трубопровода Россия может возобновить «агрессию» против Украины. При этом Блинкен считает запуск «Северного потока — 2» маловероятным.

- В действительности, это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент Путин хочет, чтобы через этот трубопровод начал поступать газ, — сказал он в интервью телеканалу NBC.

Напомним, Москва многократно отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». В Кремле заявляли, что Россия никому не угрожает и перемещает свои войска на территории своего государства. Российский президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Незалежной.

По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент США Джо Байден уже сам верит информационным вбросам о якобы риске вторжения России на Украину.