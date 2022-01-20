Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что американские санкции против России ударят по самим США

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявления США о готовности ввести санкции против России в случае обострения ситуации на Украине. Как отметил политик, несмотря на все факты, Вашингтон просто не хочет видеть, что со стороны РФ нет никакой эскалации конфликта.

По мнению Цекова, американские власти выработали клише по вопросу вокруг Украины и "повторяют его изо дня в день". Об этом политик рассказал в интервью "Комсомольской правде".

"Хотя они признают сами, что озвученные ими санкции ударят и по самим США. Но при этом американцы в упор не хотят видеть, что со стороны России никакой эскалации не происходит. И не будет происходить. А эскалация происходит со стороны Украины", - считает Цеков.

Он добавил, что Украина при этом не несет никаких репутационных потерь за невыполнение Минских соглашений.

"За многие годы я не слышал, чтобы кто-то на западе хоть что-то внятное сказал по этому поводу. Хотя мы то в России понимаем, что эскалация ситуации возможно именно из-за действий Украины", - подчеркнул политик.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова прокомментировала возможное введение против нее санкций США. Она подчеркнула, что ей "глубоко наплевать" на ограничительные меры, которые могут быть введены.