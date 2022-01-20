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В мире20 января 2022 17:01

Байден заявил, что США сочтут вторжением на Украину любое пересечение ее границы российскими войсками

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон в этом случае будет готов ввести санкции
Наталья СМИРНОВА
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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет считать вторжением на Украину любое пересечение ее границы российскими войсками. В этом случае США будут готовы ввести санкции, подчеркнул он.

Как заявил Байден в ходе пресс-конференции в четверг, 20 января, США готовы принять меры, если Россия решит обострить ситуацию на Украине.

Также, по словам Байдена, Украина может быть уверена в поддержке со стороны США.

"Глава украинского МИД заявил, что он уверен в поддержке США. И у него есть на это право", - заявил Байден журналистам.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении четырех граждан России, которые, как утверждает ведомство, участвовали "в контролируемой российским правительством деятельности по оказанию влияния с целью дестабилизации на Украине".