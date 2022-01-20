Эрдоган подтвердил предложение провести встречу Путина и Зеленского в Турции Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность Анкары провести на своей территории встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Мы рассчитываем провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит на Украину», – сообщил турецкий президент на пресс-конференции.

По словам Эрдогана, он придает большое значение визиту президента России в Турцию и своему визиту на Украину. При этом он не уточнил, когда Путин прилетит в Турецкую республику. Также политик выразил сожаление, что между Москвой и Киевом сформировалась «атмосфера войны».

Напомним, ранее Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для того, чтобы уладить разногласия между Россией и Украиной.

Сайт kp.ru писал, почему российский лидер не согласится на переговоры с президентом Украины в Турции.