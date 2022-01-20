Парламент Австрии утвердил введение обязательной вакцинации от коронавируса Фото: wikimedia.org

Национальный совет Австрии принял закон об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Он начнет действовать с февраля 2022.

За введение обязательной вакцинации от коронавируса проголосовали депутаты «Австрийской народной партии», партии «Зеленые», Социал-демократической партии страны и партии «Новая Австрия». По новому закону граждане и жители республики будут обязаны сделать по три прививки против COVID-19.

Согласно документу, обязательная вакцинация не будет распространяться на беременных женщин и тех, у кого имеется медицинский отвод. Также отсрочку от вакцинации на шесть месяцев получат переболевшие коронавирусом.

В случае отказа от прививки австрийцам грозят штрафы – минимальный в размере 600 евро, максимальный – 3,6 тысячи евро. Закона будет действовать до 31 января 2024 года.

Как писал сайт kp.ru,ранее сообщалось, что законопроект об обязательной вакцинации против коронавируса в Австрии предусматривает штраф за отказ от прививки до 7,2 тысячи евро и арест на четыре месяца.