Минспорт заставит киберспортсменов бегать и приседать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киберспорстменам придется теперь не только трудиться по своему прямому направлению, но и не забывать о физической нагрузке. Министерство спорта РФ было принято решение включить в федеральный стандарт подготовки киберспортсменов бег и приседания.

20 января на портале правовой информации был опубликован соответствующий документ.

В документ отмечается, что норматив для спортсменов-мужчин три километра за 15 минут. Стометровку они должны преодолеть за 14,4 секунды, а еще присесть 25 раз без остановки.

В списке рекомендуемых нормативов наклоны из положения стоя и подъем туловища не менее 33 раз.

Для женщин свои требования. Девочки-спортсменки должны пробежать два километра за 12 минут, а стометровку за 17,6 секунд.

В части приседаний и наклонов для девушек тоже сделали поблажки: 23 и 32 раза.

В программу также входит «техническое мастерство», но параметры и требования к нему не уточняются.

В ведомстве также советуют киберспортсменам не забывать о физической активности и тратить на это от 25 до 40 своего тренировочного времени, сообщает телеканал "360".

В октябре прошлого года российские киберспортсмены завоевали первое место на чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2. Команда Team Spirit получила награду в 18,2 миллиона долларов, передает Свободная пресса.

Россия входит в топ-5 стран по потреблению игрового контента. Кроме РФ, наиболее "играющими" странами стали Китай, США, Южная Корея и Япония. А общее количество людей, считающих себя геймерами, к концу 2021 году превысило 3 млрд человек, сообщает "Российская газета".