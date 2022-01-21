В АТОР объяснили новые правила въезда в Египет после вакцинации «Спутником V» Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали новости о том, что Египет может отказаться признавать сертификаты о вакцинации «Спутник V». Обсуждалось, что с 22 января всех прибывающих в Египет будут тестировать на ковид, наличие вакцинации не будет освобождением от процедуры.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин заверяет, что поводов для беспокойства нет. В российских СМИ был сделан некорректный перевод текста, выпущенного египетским министерством туризма.

- Правила для въезда не изменились — правила обновились, - сообщил Ридусу Горин.

Теперь въезд в страну станет возможен по сертификату о вакцинации российским препаратом «Спутник V». Есть условие – после вакцинации второй дозой должно пройти не менее 14 суток.

Тем кто не имеет сертификата, нужно будет предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом или экспресс-теста на COVID-19.

Если же в санитарных документах будут какие-то несоответствия, разнятся буквы или цифры, то туристу предложат пройти тест на антиген.

В случае получения положительного результата, отдыхающему придется провести пятидневный карантин в своей гостинице. При отсутствии симптомов на шестой день можно будет продолжить отдых.

Но пока высока вероятность, что это не окончательные поправки.

- Ситуация может обновиться. Вопросы, которые пока остались открытыми: платным или бесплатным будет этот тест, что является критерием несоответствия. Мы направили в министерство туризма Египта запрос для пояснения", - заключил Дмитрий Горин.