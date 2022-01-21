Захарова назвала публикацию госдепа США о российской дезинформации по Украине «нечеловеческой ложью»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию госдепартамента США о якобы имеющей место российской дезинформации по Украине в своем Telegram-канале, заявила, что в докладе содержатся «пассажи просто нечеловеческой лжи».

«Там есть пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости», - написала она.

«Например, дескать фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооруженных сил на российской территории является передислокацией российских вооруженных сил на российской территории. Это шедевр», - отметила дипломат.

Еще более абсурдным Мария Захарова сочла заявление госдепа о том, что «ни о каком окружении России натовскими базами речи не идет, и никто не обещал не расширять НАТО на восток». Причем, по ее словам, «доказательство американские дипломаты приводят гениальное: из 20 тысяч км сухопутной российской границы только 1,2 тысячи км приходится на границу с НАТО; из 14 соседей России по суше только пять – члены НАТО».

«Какое же это окружение, когда из него можно выйти», - иронизирует спикер МИД.

В заключение Захарова отметила, что даже не хочет понимать, чего в этом 33-страничном докладе госдепартамента больше – «вранья или безграмотности».

«Знаю одно наверняка, такое могло опубликовать только «министерство правды», - подытожила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Вашингтоне назвали сроки предполагаемого «вторжения» России на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам на брифинге 14 января что «нападение» можно ожидать уже в этом месяце или в феврале. Доказательств своим словам официальный представитель президентской администрации США не привела.

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