Псаки заявила, что «вторжение» России на Украину начнется в январе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

В Вашингтоне назвали сроки предполагаемого «вторжения» России на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам на брифинге в пятницу, 14 января, что «нападение» можно ожидать уже в этом месяце или в феврале. Доказательств своим словам официальный представитель президентской администрации США не привела.

«Мы обеспокоены, что российское правительство готовит вторжение», - заявила она.

Джен Псаки повторила вчерашнее заявление советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Москва якобы организовывает «информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке» Незалежной по «сценарию» 2014 года, дабы «сфабриковать» повод для вторжения.

По ее версии, такую активность Россия развила «за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Салливан говорил, что американские разведслужбы не считают, что Россия намерена «нападать» на Украину, однако на сегодняшний день, по его словам, у Вашингтона гораздо меньше уверенности в достоверности собранной американской разведкой информации.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».

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