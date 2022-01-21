Посол России в Канаде: Москва не боится санкций Оттавы из-за ситуации с Украиной

Посол России в Канаде Олег Степанов. Фото: brics-russia2020.ru

Москву не страшат очередные санкции Канады и другие попытки Запада вынудить нашу страну «предпринимать те или иные шаги на международной арене», такие методы с Россией просто не работают. Об этом заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов, комментируя вчерашнее заявление главы канадского МИД Мелани Жоли о возможных новых санкциях против РФ в случае, если наши войска перейдут границу с Украиной.

«Санкции никогда не работают и никогда не будут работать в отношении такой страны, как Россия», - сказал Степанов в эфире канадского телеканала CTV.

«Откровенно говоря, в правительстве России никого больше не волнуют западные санкции, так как они не работают, они не кусают и не оказывают никакого существенного влияния», - добавил он.

Дипломат подчеркнул, что надежды на «покладистость» российского руководства под гнетом экономических «мер воздействия» – это иллюзия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на пресс-конференции 20 января президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидают санкции, которых ранее наша страна «никогда не видела». По его словам, если Москва «совершит этот шаг», будут введены такие строгие ограничения, что это станет для России «катастрофой».

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