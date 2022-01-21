Антонов назвал заявления США о российской дезинформации по Украине голословными

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал заявления госдепартамента США о российской дезинформации по Украине голословными, отметив, что подобные «разоблачения» приводят только к ухудшению отношений между странами.

Отвечая на вопросы журналистов, дипломат указал, что всего за несколько часов «американцы опубликовали целых три документа, призванные изобличить российские власти и государственные СМИ».

«Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их мифами российской пропаганды», - приводит слова Антонова посольство на странице дипмиссии в Facebook.

Дипломат подчеркнул, что такие действия неприемлемы, поскольку «они не несут в себе никакой добавленной стоимости для решения проблем глобальной безопасности и приводят к дальнейшей деградации отношений между двумя странами».

При этом Анатолий Антонов отметил, что из-за подобных публикаций госдепа «складывается впечатление, что в США заранее готовят почву для того, чтобы свести дискуссию о гарантиях безопасности в Европе к пресловутой «российской агрессии» против Украины».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию госдепартамента США о якобы имеющей место российской дезинформации по Украине, заявила, что в этом 33-страничном докладе содержатся «пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости». Она также сказала, что даже не хочет понимать, чего в нем больше – «вранья или безграмотности».

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