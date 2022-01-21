Ученые выяснили, что может защитить от тяжелого заболевания «омикроном» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Т-клетки, которые образуются в организме вакцинированных и переболевших коронавирусной инфекции, защищают от тяжелого течения заболевания при заражении штаммом «омикрон». Такое заключение сделала группа ученых из Каролинского института в Швеции.

«Наши результаты дают более ясную картину, почему вакцинированные менее подвержены тяжелому течению заболевания омикрон-вариантом», - заявил главный исследователь Маркус Баггерт научному порталу ScienceDaily.

В исследовании принимали участие 128 человек, которых разделили на три группы: вакцинированные, переболевшие коронавирусом и те, кто не был ни привит, ни инфицирован. Уточняется, что эксперты работали с привитыми мРНК-вакцинами.

У группы вакцинированных от коронавируса взяли анализы через шесть месяцев после второй прививки, у перенесших вирус - через девять месяцев после подтверждения заражения.

Согласно полученным результатам, Т-клетки в двух группах показывали хорошую способность распознавать шиповидный белок «омикрона», но наилучший ответ отмечен в группе вакцинированных.

Напомним, ранее вакцинолог назвал срок, когда после «Спутника V» наступает полная защита от «омикрона». Как выяснили эксперты, спустя шесть месяцев после вакцинации двумя дозами российского препарата эффективность против нового штамма составляет 75%, а спустя два-три месяца эффективность 100%.