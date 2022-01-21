Раскрыты подробности обвинения замглавы Минтранса Токарева

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев Фото: пресс-служба Министерства транспорта России

Заместитель министра транспорта Владимир Токарев, которого задержали по обвинению в мошенничестве, вместе со своими подельниками организовал заключение фиктивных договоров для вывода денежных средств со счетов подконтрольной ему фирм, а также совершил нецелевое расходование денег, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодаре.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет об участке дороги имени Максима Горького - Котельниково -Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.

По данным источника, обвиняемые перевел со счетов «СпецТрансСтроя» на счет «Главстройинвеста» авансовые платежи, потраченные позже на другие цели, которые не относились ни к договорам, ни к строительству железнодорожного участка.

Напомним, в отношении заместителя министра транспорта возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Как писал сайт kp.ru, Токарев был задержан в минувшую среду, 19 января.