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Происшествия19 января 2022 16:12

Замглавы Минтранса Владимир Токарев задержан по делу о коррупции

Оперативные действия с ним проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев Фото: пресс-служба Министерства транспорта России

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев Фото: пресс-служба Министерства транспорта России

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев был задержан в среду, 19 января. Как рассказал источник в силовых органах, его допрашивают по уголовному делу о коррупции.

Дело было возбуждено управлением на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу. Оперативные действия с Токаревым проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России, он проходит как подозреваемый, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в конце 2021 бывшая заместитель просвещения России Марина Ракова была обвинена в хищении средств, направленных на проект «Учитель года». Напомним, она была объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Бывшего министра задержали 6 октября. Ранее подозреваемая не явилась на работу, не пришла на допрос и не отвечала на звонки. По ее словам, она не скрывалась от следствия, а сама явилась в правоохранительные органы.

Позже следователи предъявили ей обвинение по делу о мошенничестве. Отмечалось, что бывшая чиновница заключала фиктивные трудовые договоры с РАНХиГС.