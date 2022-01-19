Замглавы Минтранса Владимир Токарев задержан по делу о коррупции

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев Фото: пресс-служба Министерства транспорта России

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев был задержан в среду, 19 января. Как рассказал источник в силовых органах, его допрашивают по уголовному делу о коррупции.

Дело было возбуждено управлением на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу. Оперативные действия с Токаревым проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России, он проходит как подозреваемый, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в конце 2021 бывшая заместитель просвещения России Марина Ракова была обвинена в хищении средств, направленных на проект «Учитель года». Напомним, она была объявлена в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Бывшего министра задержали 6 октября. Ранее подозреваемая не явилась на работу, не пришла на допрос и не отвечала на звонки. По ее словам, она не скрывалась от следствия, а сама явилась в правоохранительные органы.

Позже следователи предъявили ей обвинение по делу о мошенничестве. Отмечалось, что бывшая чиновница заключала фиктивные трудовые договоры с РАНХиГС.