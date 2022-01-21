Два дивизиона С-400 направлены с Дальнего Востока на учения в Белоруссию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия отправляет в Белоруссию два дивизиона зенитных ракетных систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» с Дальнего Востока для участия в учении «Союзная решимость – 2022». Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в Министерстве обороны РФ, уточнив, что вооружение уже погружено на железнодорожные платформы.

«С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы», - говорится в заявлении военного ведомства.

Уточняется, что подразделения ПВО прибудут на незнакомые полигоны Белоруссии комбинированным способом - как на железнодорожном транспорте, так и своим ходом. Отмечается, что на местах выполнения учебных задач российские ванные оборудуют и замаскируют пусковые позиции, а также проведут техобслуживание и заступят на учебное боевое дежурство системы противовоздушной обороны Белоруссии и России.

Напомним, ранее начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов заявил, что учения «Союзная решимость – 2022» состоятся на территории республики в период с 10 по 20 февраля 2022 года, отметив, что к данным учениям привлекут ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.