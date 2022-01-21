Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за гололедицы

Москвичей и жителей области предупредили о гололеде. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Скользко будет на дорогах Москвы и Московской области 21 января, такая ситуация сохранится до вечера, предупреждают синоптики. Из-за гололедицы на этот день объявлен желтый уровень опасности, предупреждение действует до полудня 22 января.

Медики отмечают, что в «скользкие» дни из-за гололедицы в травмпункты обращаются вдвое больше людей с переломами, ушибами и другими травмами, которые они получают, упав на улице. Чтобы не попасть в их число, будьте очень осторожны. В гололедицу надевайте нескользящую обувь, обходите покрытые льдом места, а если это невозможно – идите по ним мелкими скользящими шажками, наступайте на всю ступню и старайтесь расслабить ноги в коленях. Не держите руки в карманах и по возможности отложите на другой день походы по магазинам – люди с тяжелыми сумками чаще падают на скользких тротуарах.

Ранее синоптики предупреждали о сильных снегопадах 21 и 22 января в Москве и Подмосковье. Снег навалится на столицу из-за циклона «Ида», а после двух дней ненастья сугробы вырастут до полуметра.