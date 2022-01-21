В ДНР заявили о переброске Украиной военной техники в Донбасс Фото: REUTERS

Замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республикой Эдуард Басурин заявил, что Украина перебрасывает военную технику на границу с Донбассом.

Басурина отметил, что Киев перебросил в Донбасс восемь РСЗО “Смерч” и “Ураган”, отметив, что такие действия свидетельствует о том, что Украина готовится к активным боевым действиям.

“На железнодорожной станции н.п. Красноармейск (укр. Покровск) осуществлена разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня «Смерч» и двух РСЗО “Ураган” с кассетными боеприпасами”, - приводит RT слова замначальника.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением. Уточнялось, что Киев получит противотанковые комплексы NLAW. Согласно приведенным данным, самолеты направили уже через сутки после того, как об этом заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес. Кроме того, накануне появилось сообщение, что Лондон направил на Украину около 30 бойцов элитного военного подразделения.