Лукашенко заявил о непредсказуемости руководства Украины, которым управляют извне

Лукашенко заявил о необходимости укрепить белорусско-украинскую границу и назвал руководство Украины непредсказуемым и неадекватным. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что белорусско-украинская граница должна быть надежно укреплена из-за «непредсказуемости и неадекватности» руководства Украины. Белорусский президент сказал об этом в пятницу 21 января на совещании по укреплению военной безопасности Белоруссии, пишет БЕЛТА.

«Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ», - сказал Лукашенко.

Белорусский президент заявил, что руководством Украины управляют извне и выразил сожаление по этому поводу.

«С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно», - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии не исключил возможность военных действий на южной границе и заявил, что этой стране нужно надежно защитить почти 1500 километров границы с Украиной.

«На этот случай - непредсказуемости, неадекватности, - и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться. Почти 1500 км южной границы Беларуси и Украины - это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить», - резюмировал Лукашенко.

Ранее в МИД России заявили, что РФ не возражает против участия Вашингтона в мирном урегулировании украинского кризиса, если США будут побуждать Украину к выполнению Минских соглашений.