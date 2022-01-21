Песков заявил, что в ближайшее время Путин не планирует общаться с Эрдоганом

В ближайших планах Путина нет телефонных переговоров с Эрдоганом, заявил пресс-секретарь Кремля. Фото: REUTERS

В ближайшее время президент России Владимир Путин не планирует общаться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об этом в пятницу 21 января. По словам официального представителя Кремля, в график Путина не внесены телефонные переговоры с Эрдоганом.

«В настоящий момент пока нет, пока телефонных разговоров в графике нет», - сказал Песков.

Представитель Кремля в то же время отметил, что телефонные переговоры в случае необходимости могут быть быстро согласованы и встроены в рабочий график президента Путина.

«Они очень быстро могут появляться при необходимости", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя российский президент после вакцинации от COVID-19. По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин не ощущает никаких недомоганий, его самочувствие хорошее.