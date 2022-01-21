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Политика21 января 2022 9:59

Кремль: Россия знала, что Блинкен не передаст ответ на предложения по гарантиям безопасности

Песков заявил, что Москва ожидает письменный текст с ответами на днях
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва заранее знала, что госсекретарь США Этони Блинкен не собирается передавать в пятницу, 21 января, в Женеве министру иностранных дел России Сергею Лаврову письменный ответ по гарантиям безопасности в Европе, поскольку целью встречи является обмен мнениями по итогам трех раундов январских переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы знали заранее, что он (Блинкен) не собирается передавать (ответ), и, собственно, эта встреча предназначена для другого … Мы рассчитываем, что и Лавров, и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трех раундов переговоров», - заявил представитель Кремля, отметив, что Москва ожидает письменный текст с ответами на днях.

Напомним, поздним вечером в четверг, 20 января, министр иностранных дел РФ прибыл в Женеву, где в пятницу, 21 января, у него запланированы переговоры с американским коллегой.