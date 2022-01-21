Рябков заявил, что Россия будет стремиться выводить США на работу по своей повестке гарантий безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва рассчитывает, что на переговорах в Женеве в пятницу, 21 января, госсекретарь США Этони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров детально рассмотрят все аспекты предложений по гарантиям безопасности в Европе. Такое заявление сделал замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, выразив надежду, что удастся изменить американский настрой по данному вопросу.

«(Рассчитываем на) рассмотрение основательное, детальное всех аспектов. Ситуация сложная, вчерашнее-позавчерашнее нагнетание американской стороны, конечно, не добавляет нужного фона», - заявил дипломат, отметив, что американский настрой будут «переформатировать», а также выводить США на работу по российской повестке дня, по гарантиям безопасности.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле заявили, что госсекретарь США не собирается передавать в Женеве министру иностранных дел России письменный ответ по гарантиям безопасности в Европе, поскольку целью встречи станет обмен мнениями по итогам трех раундов январских переговоров, однако Москва ожидает письменный текст с ответами на днях.