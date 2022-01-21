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Политика21 января 2022 10:08

Рябков заявил, что Россия будет стремиться выводить США на работу по своей повестке гарантий безопасности

Дипломат выразил надежду, что удастся изменить американский настрой по данному вопросу
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рябков заявил, что Россия будет стремиться выводить США на работу по своей повестке гарантий безопасности

Рябков заявил, что Россия будет стремиться выводить США на работу по своей повестке гарантий безопасности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва рассчитывает, что на переговорах в Женеве в пятницу, 21 января, госсекретарь США Этони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров детально рассмотрят все аспекты предложений по гарантиям безопасности в Европе. Такое заявление сделал замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, выразив надежду, что удастся изменить американский настрой по данному вопросу.

«(Рассчитываем на) рассмотрение основательное, детальное всех аспектов. Ситуация сложная, вчерашнее-позавчерашнее нагнетание американской стороны, конечно, не добавляет нужного фона», - заявил дипломат, отметив, что американский настрой будут «переформатировать», а также выводить США на работу по российской повестке дня, по гарантиям безопасности.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле заявили, что госсекретарь США не собирается передавать в Женеве министру иностранных дел России письменный ответ по гарантиям безопасности в Европе, поскольку целью встречи станет обмен мнениями по итогам трех раундов январских переговоров, однако Москва ожидает письменный текст с ответами на днях.