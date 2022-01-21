Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика21 января 2022 10:09

Зеленский заявил, что Россия сможет пережить возможные санкции

Украинский президент просит Запад ввести санкции против России в ближайшее время
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Зеленский потребовал поскорее ввести санкции против России, заявив, что РФ способна их пережить.

Зеленский потребовал поскорее ввести санкции против России, заявив, что РФ способна их пережить.

Фото: REUTERS

Владимир Зеленский заявил, что санкции Запада против России должны быть введены в ближайшее время, до возможного начала «военной агрессии» РФ против Украины. Об этом украинский президент сказал в интервью газете The Washington Post, которое было опубликовано в четверг 20 января.

«Как страна, которая строит мощную экономику и проводит реформы, я поддерживаю введение санкций сейчас. Я спросил одного лидера: «Почему вы поддерживаете санкции против России в случае вторжения в Украину? Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?», - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил большую вероятность того, что Россия сможет справиться с предполагаемым новым пакетом санкций.

«Когда вы введете санкции, что будет делать Россия? …на вас посмотрят и скажут: «Слушай, мы можем с этим справиться, мы можем продолжать, как было». Я думаю, что это неправильно», - заявил Зеленский.

Ранее на kp.ru сообщалось, что на киевских предприятиях распространяют брошюры о том, как себя вести в случае войны.

О том, кто на самом деле готовится к войне на Украине, читайте здесь.