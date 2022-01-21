Зеленский заявил, что Россия сможет пережить возможные санкции

Зеленский потребовал поскорее ввести санкции против России, заявив, что РФ способна их пережить. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский заявил, что санкции Запада против России должны быть введены в ближайшее время, до возможного начала «военной агрессии» РФ против Украины. Об этом украинский президент сказал в интервью газете The Washington Post, которое было опубликовано в четверг 20 января.

«Как страна, которая строит мощную экономику и проводит реформы, я поддерживаю введение санкций сейчас. Я спросил одного лидера: «Почему вы поддерживаете санкции против России в случае вторжения в Украину? Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?», - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил большую вероятность того, что Россия сможет справиться с предполагаемым новым пакетом санкций.

«Когда вы введете санкции, что будет делать Россия? …на вас посмотрят и скажут: «Слушай, мы можем с этим справиться, мы можем продолжать, как было». Я думаю, что это неправильно», - заявил Зеленский.

Ранее на kp.ru сообщалось, что на киевских предприятиях распространяют брошюры о том, как себя вести в случае войны.

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