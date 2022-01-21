Российский МИД заявил о готовности Москвы жестко противостоять враждебным действиям США

В российском МИД прокомментировали действия США Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МИД РФ заявил о готовности Москвы к противостоянию враждебным действиям США, если политика Вашингтона не изменится. Градус конфронтации с этим может вырасти еще сильнее, предупреждают дипломаты.

Комментарий о политике США в отношении России дал МИД РФ в качестве ответа на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Либо мы договариваемся о более-менее позитивной повестке дня, учитывающей и российские приоритеты, либо градус конфронтации, и без того избыточный, повышается еще более. Но если политика США остается без изменений, будем жестко противодействовать в рамках встречного сдерживания враждебных действий Вашингтона", - отметили в министерстве.

При этом российские дипломаты подчеркивают, что непреодолимых разногласий между РФ и США нет, поэтому страны могли бы заново создать атмосферу доверия.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет считать вторжением на Украину любое пересечение ее границы российскими войсками. В этом случае США будут готовы ввести санкции, подчеркнул он.