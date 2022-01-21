Лавров заявил, что не ждет прорыва от встречи с госсекретарем США Блинкеном

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал об ожиданиях от встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая началась в Женеве в пятницу, 21 января. По словам дипломата, он не ждет прорыва от этого диалога, но ждет ответов на поставленные перед Вашингтоном вопросы.

В свою очередь Блинкен в начале переговоров с Лавровым сказал, что США ждут от встречи понимания того, насколько дипломатические пути диалога сторон остаются открытыми.

"Я надеюсь и ожидаю, что мы сможем проверить, остаются ли пути дипломатии и диалога открытыми, мы намерены идти этим путем для разрешения наших разногласий мирно", - отметил Блинкен.

Как ранее писал сайт kp.ru, Москва заранее знала, что госсекретарь США Этони Блинкен не собирается передавать в пятницу, 21 января, в Женеве министру иностранных дел России Сергею Лаврову письменный ответ по гарантиям безопасности в Европе, поскольку целью встречи является обмен мнениями по итогам трех раундов январских переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров с Блинкеном в Женеве 21 января 2022: прямая онлайн-трансляция

Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве были назначены на 21 января 2022 года. Дата переговоров была определена во время телефонного разговора Лаврова и Блинкена 18 января.