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Политика21 января 2022 10:17

Рябков заявил, что Россия не боится никого, даже США

Дипломат ответил на вопросы в преддверии переговоров Блинкена и Лаврова
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рябков заявил, что Россия не боится никого, даже США

Рябков заявил, что Россия не боится никого, даже США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не боится никого, в том числе США. Такое заявление сделал замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков в преддверии переговоров в Женеве госсекретаря США Этони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Мы не боимся никого, даже США», - заявил российский дипломат журналистке американского телеканала CBC, которая задала вопрос посвященный ситуации на Украине: «Россию пугает Украина? Почему вы боитесь Украины? Почему вы считаете, что вам нужно защищать себя?».

Как писал сайт kp.ru, Рябков также говорил, что на предстоящих переговорах в Женеве в пятницу, 21 января, госсекретарь США и министр иностранных дел России детально обсудят все аспекты предложений по гарантиям безопасности в Европе, выразив надежду, что удастся изменить американский настрой по этому вопросу.