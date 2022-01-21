Times: Британия дополнительно направит военных ближе к Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лондон рассматривает возможность дополнительно направить несколько сотен военных в страны - члены НАТО, которые находятся рядом с Украиной.

Как передает газета The Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны Великобритании, Лондон собирается усилить военное присутствие в Латвии, Литве, Эстонии и Польше в качестве «сдерживающего фактора» для Москвы.

Численность боевой группы Великобритании в Эстонии оценивается в 1,2 тысячи человек, а состоит она из 830 военных, а также инженеров, танков, самоходной артиллерии, боевых бронированных машин, средств противовоздушной обороны и разведки. В группу также включены более 300 французских военнослужащих. В Польше находятся 140 британских военнослужащих.

Напомним, появилось сообщение, что Лондон направил на Украину три самолета с вооружением. Согласно приведенным данным, Киев получит противотанковые комплексы NLAW. Отмечалось, что самолеты направили через сутки после того, как об этом сообщил глава Минобороны королевства Бен Уоллес. Накануне сообщили, что Великобритания направила на Украину около 30 бойцов элитного военного подразделения.