Главный инфекционист ФМБА заявил о высокой вероятности перехода коронавируса в сезонную ОРВИ Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирусная инфекция нового типа будет мутировать и после появления нового штамма «омикрон», однако, вероятнее всего, в итоге она станет сезонной, а пандемия завершится. Такое мнение высказал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

«Конечно, вирус будет продолжать мутировать, он никуда не денется, но другое дело, что пандемия, по идее, должна закончиться, а вирус останется в популяции, как и все остальные вирусы, как вирус гриппа, аденовирус, риновирус, - приводит РИА Новости слова специалиста.

Никифоров отметил, что инфекция останется, однако при этом она «сдеградирует» до сезонной ОРВИ.

Напомним, ранее генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что человечеству придется еще как минимум несколько лет жить с коронавирусной инфекцией, однако он выразил уверенность, что люди располагают средствами, которые вскоре помогут вернуться к нормальной жизни.