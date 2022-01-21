Умер Мит Лоуф, актер из «Бойцовского клуба» и музыкант

Умер Мит Лоуф, американский рок-музыкант и актер. Фото: REUTERS

В США умер известный рок-музыкант и актер Мит Лоуф (Meat Loaf). Сообщение о смерти 74-летнего Лоуфа появилось в пятницу 21 января на официальной странице музыканта в Facebook. Сообщается, что актер скончался в окружении своей семьи и друзей.

«Мы знаем, как много он значил для многих из вас, и мы искренне ценим всю любовь и поддержку, переживая это время скорби, потеряв такого вдохновляющего художника и прекрасного человека», - говорится в сообщении, которое оставили в соцсетях родственники музыканта.

Настоящее имя Мита Лоуфа - Марвин Ли Эдей. За свою карьеру по всему миру было продано более 100 миллионов копий альбомов Лоуфа, альбом «Bat Out of Hell», который вышел в 1977 году, остается в топе самых продаваемых альбомов всех времен. Музыкант снялся более чем в 65 фильмах. В частности, он сыграл в фильмах «Фокус», «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Мир Уэйна». В фильме «Бойцовский клуб» Мит Лоуф исполнил роль Боба.

Мит Лоуф покинул сцену в 2013 году, как сообщалось на kp.ru, но продолжал работать над альбомами.