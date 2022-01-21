Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию вокруг Украины и европейскую безопасность

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё в пятницу, 21 января, провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию вокруг Украины и в сфере европейской безопасности.

Как сообщили в канцелярии финского лидера, разговор был "продолжительным и обстоятельным".

"Они обсудили геополитику, в том числе безопасность Европы и ситуацию с Украиной. Ниинистё выразил серьезную озабоченность ситуацией и указал на необходимость сохранения мира в Европе", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ближайшее время президент России Владимир Путин не планирует общаться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об этом в пятницу 21 января. По словам официального представителя Кремля, в график Путина не внесены телефонные переговоры с Эрдоганом.