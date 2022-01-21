Мишустин заявил, что правительство направит 20 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19

Мишустин заявил, что правительство выделит деньги на лекарства для тех, кто лечится от ковида амбулаторно. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Российское правительство направит 20 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19. Об этом в пятницу 21 января заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что 15 млрд предназначены на централизованную закупку лекарств для региональных больниц и поликлиник, а также для федеральных медицинских организаций. Пять миллиардов – дополнительные средства на лекарства для пациентов, которые лечатся амбулаторно.

«Одна из особенностей нового штамма в том, что он не приводит к резкому росту госпитализаций, однако увеличивается число заболевших, которые должны получать медицинскую помощь амбулаторно. В этой связи правительство приняло решение выделить дополнительные средства на лекарства для пациентов с ковидом», - прокомментировал решение правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр поручил внимательно контролировать наличие и распределение препаратов, чтобы не допустить их нехватки.

Ранее на kp.ru сообщалось, что главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров заявил о высокой вероятности перехода COVID-19 в сезонную инфекцию в результате ряда мутаций и прекращения на этом пандемии.