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Здоровье21 января 2022 11:26

Мишустин заявил, что правительство направит 20 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19

Правительство России направит 20 млрд рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом
Мария ПАВЛОВА
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Мишустин заявил, что правительство выделит деньги на лекарства для тех, кто лечится от ковида амбулаторно.

Мишустин заявил, что правительство выделит деньги на лекарства для тех, кто лечится от ковида амбулаторно.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Российское правительство направит 20 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19. Об этом в пятницу 21 января заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что 15 млрд предназначены на централизованную закупку лекарств для региональных больниц и поликлиник, а также для федеральных медицинских организаций. Пять миллиардов – дополнительные средства на лекарства для пациентов, которые лечатся амбулаторно.

«Одна из особенностей нового штамма в том, что он не приводит к резкому росту госпитализаций, однако увеличивается число заболевших, которые должны получать медицинскую помощь амбулаторно. В этой связи правительство приняло решение выделить дополнительные средства на лекарства для пациентов с ковидом», - прокомментировал решение правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр поручил внимательно контролировать наличие и распределение препаратов, чтобы не допустить их нехватки.

Ранее на kp.ru сообщалось, что главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров заявил о высокой вероятности перехода COVID-19 в сезонную инфекцию в результате ряда мутаций и прекращения на этом пандемии.