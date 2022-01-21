Путин предложил проиндексировать на 8,6 процента пенсии военных пенсионеров

Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров. По предложению президента, пенсии этой категории должны будут увеличиться на 8,6% с 1 января 2022 года.

Путин в пятницу 21 января на совещании с постоянными членами Совета Безопасности отметил, что в отношении военных пенсионеров надо применить такой же подход, как и в отношении гражданских.

«Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур», - сказал президент.

Путин напомнил, что индексировать военные пенсии предполагалось с 1 октября 2022 года на четыре процента, в то время как «гражданские» пенсии проиндексированы на 8,6 процента.

«У нас, как вы знаете, ранее была запланирована индексация военных пенсий с 1 октября наступившего года и на четыре процента. Очевидно, это ниже фактической инфляции, и ждать индексации людям, кроме того, пришлось бы ещё довольно долго», - сказал Путин

Эта мера должна коснуться порядка двух миллионов 600 тысяч человек, уточнил президент.

О том, сколько денег потребуется для индексации пенсий, читайте здесь на kp.ru.