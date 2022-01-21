Рябков заявил, что Россия никому не угрожает и не хочет ни с кем конфликта

Сергей Рябков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва никому не угрожает и не хочет ни с кем конфликта, однако хочет надежно обеспечить свои интересы. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Роль дипломатии в любом случае центральная. Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, мы никому не угрожаем, мы хотим надёжно обеспечить наши интересы», - отметил дипломат.

Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, если ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности будет разочаровывающим, то российской стороне придется принимать серьезные политические решения.

Напомним, ранее Рябков заявил, что на предстоящих переговорах в Женеве в пятницу, 21 января, госсекретарь США Этони Блинкена и министр иностранных дел России Сергей Лавров детально обсудят все аспекты предложений по гарантиям безопасности в Европе, выразив надежду, что удастся изменить американский настрой по этому вопросу.