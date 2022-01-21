Минздрав дал рекомендации в связи с распространением штамма "омикрон"

Минздрав призвал граждан минимизировать посещение мест с большим скоплением людей Фото: Мария ЛЕНЦ

Минздрав РФ выпустил рекомендации для россиян в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон". В ведомстве призвали граждан соблюдать меры эпидемиологической осторожности.

Специалисты Минздрава посоветовали россиянам минимизировать посещение мест с большим количеством людей. А при необходимости выходить на улицу и в общественные места - носить маски или респираторы. Также в ведомстве напоминают о важности тщательного мытья рук.

"Заболевание COVID-19 почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для вашего здоровья – особенно у тех, кто не прошел вакцинацию", - напомнили в пресс-службе Минздрава.

Как ранее писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России было выявлено рекордное число новых заражений коронавирусной инфекцией нового типа за всю пандемию. За 24 часа коронавирус подтвердили у 49 513 человек. Такие данные в пятницу, 21 января 2022 года, предоставил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.