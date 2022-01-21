Рябков пообещал серьезные политические решения, если США разочаруют Россию по гарантиям безопасности

Рябков пообещал серьёзные политические решения, если США разочаруют Россию по гарантиям безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москве придется принять серьезные политические решения, если ответ Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности в Европе будет разочаровывающим. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Пока формального письменного ответа со стороны США и НАТО на предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придётся принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны», - заявил замглавы внешнеполитического ведомства России, отметив при этом, что роль дипломатии остается центральной, а Москва никому не угрожает и не хочет ни с кем конфликта.

Напомним, Рябков ранее также сообщил, что на предстоящих переговорах в Женеве в пятницу, 21 января, госсекретарь США Этони Блинкена и министр иностранных дел России Сергей Лавров детально обсудят все аспекты предложений Москвы по гарантиям безопасности в Европе, выразив надежду, что российской стороне удастся изменить американский настрой по этому вопросу.