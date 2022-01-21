Лавров: США признали, что Россия размещает вооружение на своей территории

США признали, что Россия размещает вооружение на своей территории, заявил Лавров Фото: REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на переговорах в Женеве признал, что Россия размещает вооружение на своей территории. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«США на переговорах в Женеве признали, что Россия размещает вооружения на своей собственной территории», – сказал глава российского МИД по итогам переговоров с главой Госдепартамента США.

Напомним, беседа по гарантиям безопасности в Европе между Лавровым и Блинкеном состоялась в пятницу, 21 января. Накануне госсекретарь США заявил, что не ожидает «никакого прорыва» от предстоящих переговоров, а также сказал, что не привезет в Женеву письменный ответ на сделанные Россией предложения по безопасности.

Как писал сайт kp.ru, ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москве придется принять серьезные политические решения, если ответ Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности в Европе будет разочаровывающим.