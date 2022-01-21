Лавров об «агрессии» России против Украины: «Кто кому угрожает еще - это вопрос»

Сергей Лавров высказался об "агрессии" России против Украины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу и предложил задуматься над словами украинского президента Владимира Зеленского о том, что люди, ощущающие себя русскими, должны убраться из Киева в Россию. Об этом Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляция пресс-конференции доступна здесь на kp.ru.

Ситуация на Украине в числе прочего обсуждалась во время встречи Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве 21 января в пятницу.

«Что касается угроз, то да, мы обсуждали Украину. Пытались обусловить все «деэскалацией». Завершили все договоренностями, что на следующей неделе представят ответы. Подчеркну - Россия никогда, нигде и ни разу не угрожала украинскому народу. Президент Зеленский, которого взяли под крыло, заявил публично, что если кто-то чувствует себя русским, то пусть убирается из Киева в Россию. А тех, кто на Донбассе противостоит государственному терроризму, он назвал особями», - сказал Лавров.

Глава российского МИД заявил, что истерика вокруг «российской угрозы» Украине раскручивается Западом, чтобы прикрыть саботаж Минских соглашений.

«Кто кому угрожает еще - это вопрос. Вся эта истерика, которую раскручивают западные коллегии, идет к тому, чтобы прикрыть саботаж Минских соглашений», - сказал Лавров.

Также Сергей Лавров прокомментировал позицию России по нерасширению НАТО на восток.